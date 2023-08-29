北市士林夜市過去頻傳現切水果攤商坑殺觀光客，重創夜市形象，如今有一名男子帶越南朋友到北市松山饒河夜市水果攤買榴槤，老闆娘本來說一袋100多元，一聽到想吃的是越南人，立刻改口喊一袋是400元，他質疑對方看購買人是外國旅客才亂喊價，奉勸去夜市買水果要注意，貼文引發網友熱議，分享自己逛饒河看到的各種亂象，「我看過韓國人花1千多元買水果」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，7月15日和越南朋友到饒河夜市，越南朋友突想吃榴槤，水果攤老闆娘熱情地和他們攀談，說一袋榴槤是100多元，沒想到聽到想吃的是越南人，急忙改口說一袋要400元。

原PO和越南朋友當場愣住，但還是買單付錢，他們離開後愈想愈不對勁，聯想到過去士林夜市也多次傳出水果攤坑殺外國觀光客的爭議，他質疑「這亂象又出現了嗎？一塊榴槤果肉要價400元？是看對方是外國人才坑殺嗎？」奉勸去夜市買水果要注意。

貼文引發網友討論，「最可怕的是，貴就算了，很多品質跟存放的秘密，如果知道根本不敢買」、「上次去看有水果就問問看價格，一杯飲料杯的芒果沒有裝滿要300元，那時候有一群韓國人直接買，超想告訴他們被盤了，老闆娘對外國客人和台灣人態度差很多」、「我之前買芭樂一份140元，隔壁韓國人買一小袋結帳1000多」。