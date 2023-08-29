鴻海創辦人郭台銘昨（28）日宣布參選2024，不少人認為，這會保送民進黨總統參選人賴清德，民進黨立委林俊憲更聲稱，有綠營支持者要為郭連署，後緊急改口。對此，有評論認為，此舉恐讓綠營被認為太驕傲而影響投票意願，另如駐日代表謝長廷、農業部長陳吉仲的爭議發言，也可能成為他的危機。

民進黨立委林俊憲昨在臉書發文分享，他聽到有很多民進黨支持者要幫郭台銘連署的聲音，引發外界熱議，但不久之後改口，呼籲支持者保護個資、不要浪費時間去介入，並且強調，民進黨不會介入、但尊重所有人參選的權利，希望在野黨也予以尊重。

《中評社》評論今指出，綠營傳出有支持者要替郭連署，這種事一說破就有反效果，因為這恐會讓民眾覺得民進黨驕傲，不易拓展中間選民，正好可讓藍軍拿來做宣傳用。此外，綠營選民也可能會覺得此戰已經穩贏，使他們的投票意願降低，「一旦缺少綠營支持熱度加持，這對於賴清德最後得票也會令人擔憂」。

評論直言，謝長廷在日本排放和廢水的現在，稱微量放射性元素有益身體健康，不僅讓溫泉業者不滿，還讓民眾想起了陳吉仲曾說過的萊劑「就像保健食品」，蔡政府官員這些說法，都會讓民進黨扣分。賴清德現雖因在野分裂享有優勢，但若繼續不顧蔡政府官員的偏激發言，以及維持目前保守的選戰打法，「加上新潮流是否還有負面未爆彈？」這些都可能是他的危機。