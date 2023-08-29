現在坊間有各式各樣的A片，一名網友好奇詢問，為何台灣男生對日本AV女優情有獨鍾，引起網友討論，老司機點出3大關鍵，分別是日本AV女優的臉蛋清純且身材又好，是台灣男生的菜；加上同是亞洲面孔比較有代入感；且日本女優的演技好，A片劇情豐富，讓台男整個淪陷。

一名網友昨在PTT上發文詢問，現在有很多不同國籍的AV女優，有西方面孔的，也有華人面孔的女優，但台灣男生似乎只對日本AV女優情有獨鍾，說到其他女優的時候反應都很普通，但一提到日本的女優就會展現出很強烈的喜歡，讓他很好奇背後的原因，到底台男為何都偏愛日本的女優？

貼文引起網友討論，不少老司機點出3大原因，分別是有代入感、臉蛋清純且身材好」以及女優演技好，「比較真實，容易代入」、「比較專業而且外表偏清純」、「日本女優的叫聲無敵」、「同樣都是亞洲人，看起來比較順眼」、「日本的劇情比較豐富」、「聲音好聽」。

另有許多男網友坦言，每個人喜歡的A片種類不同，華人或是歐美的女優其實也都很不錯，只是日本的A片整體來說很精緻，而歐美的A片表演方式，對某些人來說可能會覺得太誇張，而中文則是可能因為口音而難代入，但就是青菜蘿蔔各有人愛。