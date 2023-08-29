鴻海創辦人郭台銘昨（28）日召開記者會，正式宣布投身2024總統大選，遭外界批評打亂在野團結的氣勢。對此，資深媒體人吳子嘉卻直言，從記者會的現場可以看到，郭台銘現在變成一個單幹戶，對於郭在9/19是否會展開連署，他都心生猶疑。

吳子嘉在節目《關鍵時刻》表示，看到郭台銘舉辦參選記者會後，才發現跟過去說的熱鬧活動及高人指點完全不是一回事，甚至等於是畫下一個句點，地方派系全部退場。吳子嘉強調，昨天的場子裡沒有看到一個地方派系，沒有看到一個國民黨有力人士出來站台，「郭台銘沒有自己的兵馬之話，憑什麼跟國民黨叫板」。

除此之外，吳子嘉還一一點名藍營地方派系，直指昨天的場子上，前雲林縣長張榮味、屏東縣議長周典論、彰化縣議長謝典林、金門立委陳玉珍一個都沒有出席，甚至連近日甫從國民黨退黨的前苗栗縣長徐耀昌也沒有出來相挺。

吳子嘉直言，政治不是個人秀，郭台銘未來如果沒有達成百萬人連署，那根本跟藍、白陣營談都不用談，非但和國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜沒法談條件，甚至連跟民眾黨總統參選人柯文哲叫板的基礎都不存在。吳表示，「郭台銘現在就只是一個單幹戶」。