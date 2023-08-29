西班牙足球協會主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在女足世界盃頒獎典禮中，不顧對方意願強吻隊員賀莫索（Jenni Hermoso），引發輿論風波，盧比亞雷斯的行為目前正由當地檢察官進行調查，他的母親貝哈爾（Angeles Bejar）為了抗議兒子所受到的待遇，將自己鎖在家鄉的教堂內並宣布絕食，直到討回公道。

2023年女足世界盃，西班牙以1比0力克英格蘭，拿下隊史首座世界盃冠軍，不料盧比亞雷斯親吻賀莫索嘴唇的不當舉動，讓西國奪冠的喜悅布滿灰塵。盧比亞雷斯辯稱親吻賀莫索得到了本人的同意，但後者發表聲明反駁，自己從未同意盧比亞雷斯親她。

事後不少球員在社群媒體發文譴責盧比亞雷斯、聲援賀莫索，儘管FIFA（國際足聯）介入調查，盧比亞雷斯仍拒絕辭去職務，並聲稱自己受到「虛假女權主義者」的迫害而遭外界獵巫。貝哈爾表示自己會一直絕食下去，直到所有對於盧比亞雷斯非人道、嗜血的迫害結束為止。

西班牙財政大臣孟蒂羅（Maria Jesus Montero）抨擊盧比亞雷斯的行為：「他不能再帶領西班牙足球了，我們已經受夠他用不容異說的態度去破壞女足的偉大勝利。」FIFA紀律法官帕拉西歐宣布已經暫停盧比亞雷斯的職務90天，並命令他不得與賀莫索進行任何聯繫。