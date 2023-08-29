日本排放含氚核污水，外傳食碘鹽可抗輻射，但胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，食用碘鹽並無法防止海鮮內的輻射，若依食用鹽中的碘元素含量，要達到防輻射效果，成人需要每天吃近10公斤的加碘鹽，屆時人體早就因過量的鹽，大增心、腎負擔，早已爆發高血壓、心肌梗塞，而有生命危險。

黃軒在其臉書粉專表示，食用碘鹽無法防止海鮮內的輻射，因為日常生活中的碘與放射性碘不同。碘是一種人體必需的微量元素，主要存在於食用鹽、海產品等食物中，而放射性碘則是核反應事故中產生的放射性同位素、具高度放射性，可通過呼吸或食物進入人體，嚴重傷害甲狀腺。

為什麼食用碘鹽，不能防止核輻射？他表示，因為碘鹽中的碘元素含量遠低於需要達到防輻射效果的劑量。若依食用鹽中的碘元素含量為20~30毫克/千克，要達到防輻射的效果，成人需要每天服用130毫克的碘化鉀，換算可得知，若減少核輻射，則人每天要吃近10公斤的加碘鹽，若真如此，器官早就已因過量的鹽而嚴重受損，因為過量的食鹽攝入會增加心臟與腎臟的負荷，造成高血壓、心血管疾病等重病的發生。

為何有些食鹽中要加入碘？黃軒說明，因為缺碘容易引發多種疾病，碘鹽明顯可降低甲狀腺腫大、認知功能低下與碘缺乏等疾病，所以大多數地區都會食用含碘的食鹽；無碘鹽則是食用鹽中不再額外添加碘化鉀，賣場會在包裝上標明「未加碘」字樣，大部分人不適合吃無碘鹽，吃無碘鹽者主要是一些不缺碘地區的人（住在水源性高碘地區的居民）和有甲狀腺功能亢進、甲狀腺炎、自體免疫性甲狀腺疾病等病者，因治療需要遵醫囑，食用無碘鹽。

黃軒並強調，在核輻射事故發生前，食用碘鹽並不能預防甲狀腺疾病，相反地，過量的碘攝入，可能會導致甲狀腺功能障礙。因此，在核輻射事故發生前，勿食用碘鹽來預防甲狀腺癌。