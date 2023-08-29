國高中以下學校開學在即，台中某市立高中一名學生今年2月間疑遭教職員霸凌輕生，遭停聘的前學務主任經校方重啟調查，調查結果在開學前已出爐，仍認定霸凌未成案；另外，針對不當管教記過處分，台中市教育局也出手，近期將召開教師專業審查委員會進行審議。

該市立高中疑似校園霸凌案，校方於今年6月26日函報調查報告至台中市教育局，教育局審閱後認仍有若干外界關注事證及疑點待釐清，7月4日退請學校重啟調查。

其中，之前被停聘3個月的前學務主任，於6月底停聘期滿後復聘，引發外界質疑，教育局則出面重申相關被調查人員在調查期間不應復職。校方於7月26日召開會議，決議前學務主任再停聘1個月。

如今開學在即，前學務主任停聘將於31日期滿，疑霸凌調查結果也在日前出爐。校方表示，經霸凌因應小組重新啟動調查後，仍認定前學務主任為管教失當，霸凌案不成立。

另針對前學務主任不當管教遭記過處分，台中市教育局也出手，近期將召開教師專業審查委員會進行審議。

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