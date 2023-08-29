一名楊姓男子與一名女子小美約好到女方租屋處性交易，但楊男疑似動作粗暴，掐住女方讓其相當難受，因此拒絕交易並打電話求救，此舉讓楊男暴怒，當場壓制小美性侵並拍攝影片，小美趁隙拿手機逃離，並全裸跑到附近自助洗衣店求助，楊男一審遭判8年，經上訴後遭到駁回。

根據判決書，楊姓男子與女子小美於民國111年6月5日約定5700元外出，在女方住處性交易，楊男抵達小美住處後，兩人隨即進行交易，未料在過程中，小美感到楊男動作粗暴，於是當場中斷交易，並打行動電話向友人求助。

但楊男見狀，立刻搶下小美電話並以手掐住她脖子，小美擔心遭到不測，當場道歉求饒，楊男鬆手後，小美又逃到浴室被抓住，遭押回床上性侵，同時拍下性侵過程。同時搶走小美的提包及現金、及各式證件後逃跑。

隨後小美見狀，立刻裸身逃離租屋處，並跑到附近自助洗衣店，剛好遇到路過民眾而請求協助，當晚楊男又回到小美租屋處，剛好遇到員警帶著小美回到住處，見到楊男後要上前盤查，竟衝撞員警，事後遭到逮捕。

地院法官審理時，楊男承認犯行，以6萬元與被害女子達成和解，依加重強制性交罪判刑8年，妨害公務罪判刑6月。二審時，楊男又與警員1.2萬元和解，妨害公務部分改判6月徒刑。但加重強制性交罪部分，則駁回上訴。