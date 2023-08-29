大陸男神胡歌今年初突然認了閃婚當爸，有女萬事足的他也在頒獎典禮上表示目前很幸福，而另一半身分疑是他的前助理。未料胡歌最近卻再度頻拋震撼彈，先是表示未來五年不想拍戲，今(29日)凌晨又曬出蓄鬍崩壞照，表示自己「對不起好多人」。

胡歌過去就常用微博「自黑」曬出醜照，今凌晨1時他分享自己滿臉鬍渣的憔悴照片，意有所指說：「我盡量，我盡量，我盡量，保持冷靜，我對不起好多人，我希望對得起這短暫的一生​」，但沒點出所說何事，引來網友回應：「哥你又喝多了嗎」、「真巧呀胡老師，您也半夜發瘋呢我也是」、「你覺得對不起誰我不知道，你從沒有對不起過胡椒（胡歌粉絲總稱），不要這樣想」、「老大！想幹什麼就幹什麼！你的人生是屬於自己的！」。

胡歌突發崩壞照。（圖／翻攝自胡歌微博）

身為一線男星的胡歌過去就曾多次在微博分享自己真實想法，日前他才表示想要暫時引退，說：「如果未來五年我不拍戲了，去做一些更有意義的事情，你們應該會支持我的吧？」並在受訪時坦言「我是一個很奇怪的人」，常常會有出人意料的舉動，外界以為他喝醉了，但其實是他自身有很多矛盾、糾結，大部分時間克制的很好，「但有時候另一方會戰勝自己」。

2016年胡歌在當紅之際，就曾突然表示要去留學充實自己，一年後才表示：「我那天其實本來是要告訴大家我要退出演藝圈」，但在經紀人姚瑤勸阻下，胡歌才妥協修改文章。他以為到國外留學讓自己有時間喘息，還捏造身分是「自由攝影師」，但最後還是被大陸來的同學認出，他形容這趟遊學仍「像演戲一樣」，並無奈說「逃出動物園後是更大的動物園」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！