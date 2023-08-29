隨著全球對氣候變遷的高度關注，群光電能宣布攜手母公司群光電子(2385)與集團公司展達通訊(3447)響應<巴黎氣候協定>，以群光電子集團名義加入全球再生能源倡議「RE100」，承諾於2030年在台灣總部以及全球營運據點，100%使用再生能源，全面達成範疇二(外購電力)定義的碳中和。

群電在2022年，群光電能即通過科學基礎目標倡議組織(SBTi)的審核，並透過節能改善專案、太陽能發電及產品能效提升等實際作為，積極進行減碳行動，檢視公司2022年的減碳成果，溫室氣體減量與溫室氣體排放強度下降均優於SBTi審查2022年目標，其中絕對排放量的部分，範疇一(公司製程或設施之直接碳排)加範疇二較基準年2020年減量16.3%(SBTi審查2022年目標為減量8.4%)，範疇三(價值鏈)銷售產品之使用較2020年減量28%(SBTi審查2022年目標為減量5.0%)。

群光電能總經理曾國華表示，承諾在2030年100%使用再生能源以及2050年實踐淨零，對公司來說是非常挑戰的目標，但是沒有承諾就永遠不會達到，希望透過具挑戰性的減碳承諾，刺激內部同仁更積極的啟動各項能源效率提升計畫，我們也希望讓客戶和供應商看到我們的決心，公司將不懈努力，逐步推動永續價值鏈的實現。

為達成2030年100%使用再生能源的目標，群光電能計畫在主要的生產據點水平展開相關有效措施，例如：建置太陽能發電及導入自行開發的IWA(Intelligent Wireless Access)系統，該系統包括了碳管理平台、能源流向管理等，進一步減少能源浪費及盤查碳熱點。在外部層面上，公司將透過各地的綠電交易平台，與合法合規的電廠進行購電協議(PPA,Power Purchase Agreement)簽訂，並購買再生能源憑證(RECs,Renewable Energy Certificates)，致力於達成全公司百分百使用再生電力。

群電表示，群電一直致力於智慧節能解決方案的研發與推廣，並將環境友好和社會責任等核心價值融入產品設計之中，積極減少企業經營對地球環境的負面影響，今日群光電能再宣布正式加入全球再生能源倡議「RE100」，並定下了2050實現淨零碳排的目標，展現了公司對減少碳排放和實現碳中和的堅定決心。