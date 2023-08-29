必比登推介為平價版的美食指南，台北市各行政區必比登推介的店家，以大安區11家最多，中山區也有7家店進榜，不過以美味店家的分布來看，知名觀光夜市的密度最高，且都是銅板美食，例如華西街的昶鴻麵點、小王煮瓜、源芳刈包都是在地知名料理。

住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪分析，華西街不僅有觀光夜市，一旁即為知名古蹟「龍山寺」，觀光及至寺廟祈福的人潮多，周邊店家大多是老店，店面的流動率不高，華西街的店租行情在靠近廣州街約每坪2簽到3千元，靠近桂林路店租約1千元，觀光夜市內的攤位單價也因位置而不同，一個攤位月租從7千5百元到上萬元都有，靠近人潮多的出入口一個小攤位也要萬元起跳，通常有座位的店家是承租2~3個攤位，因此位置好的月租金上看2~3萬元。

郎美囡指出，夜市餐食以平價小吃為主，價位較低、不需要大面積用餐空間，但依賴高量人流創造營收，若人潮衰減，店家難以支撐，例如同樣聞名遐邇的士林夜市，近幾年因觀光客大幅減少、疫情衝擊，導致商圈空置率拉升、租金下滑，士林夜市風光時大東路、文林路靠近劍潭站的單坪租金可破萬元，目前商圈店租行情滑落至每坪2,000~5,000，隨著國門大開、國際觀光客增加，又有米其林指南加持，可期商圈人流回復，降低店面空置率。