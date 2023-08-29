中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員「吳丹丹」擁有甜美外型與傲人身材的她，在本季穿著全新戰袍亮相時，因在場邊賣力應援「波濤洶湧」的影片在網上瘋傳而受到關注，不過日前有網友發現丹丹今年已經34歲了，讓他好奇「為何還是一堆人激推？」

一名網友日前在PTT以「為什麼丹丹34歲大家會這麼推？」為題發文，好奇問「常駐八卦版但還是不知道大家的標準，明明超過20、23大家就會在下面推文『too old』了， 那為什麼34歲的丹丹大家可以呀？ 總不能兇(胸)大就無視年齡了吧？」更為文附上丹丹的維基百科資料截圖。

貼文一出，網友紛紛留言解答：「有這身材，我是不會去注意年紀啦」、「因為你掌握不住」、「一堆啦啦隊30+好嗎？但還是很香」、「真的很讚，請搭配主題曲服用」、「長得可愛，身材又讚，年齡根本不是問題」、「本斥但大且白」此外，也有不少人感到驚訝，認為丹丹「看不出來34」。

丹丹畢業於國立臺灣藝術大學舞蹈系，2019年成為Fubon Angels成員，而在此之前是直播平台浪Live的直播主；此外，根據《三立新聞網》報導，丹丹透露，自己另一個身份是動物醫院的櫃檯，雖然家人覺得很辛苦，但她很享受在球場應援的感覺，球團也給她很大的空間，所以會跳到不能再跳為止。