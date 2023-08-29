61歲影帝梁朝偉最近突然爆出烏龍緋聞，遭傳與小他36歲的大陸女星程瀟過從甚密，還有離譜傳言稱有私生子，但已被梁朝偉發聲明全盤否認，並揚言提告。最近，有網友在香港中環偶遇梁朝偉，他一身打扮輕鬆，一被網友認出就戴起口罩，身邊還跟著一位女性友人，應該是助理或親友。

梁朝偉近日遭港媒亂爆與女星程瀟曖昧，稱曾拍兩人一同逛街，還稱男方在日本買豪宅送女方，引來程瀟火速透過工作室否認，見過大風大浪的梁朝偉也忍不住發聲明表示，最近傳的虛假言論已經對愛他和他愛的人造成嚴重影響，他強調這些謠言純屬「惡意造謠」，「我與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好」。

梁朝偉發聲明駁斥假傳聞。（圖／翻攝自梁朝偉微博）

梁朝偉最後更說重話，表示會保留法律追訴權，不排除請律師對散布謠言者提告，以維護自身權益。而近日有網友偶遇梁朝偉現身香港，網友指他本人看起來比真實年紀年輕，「後悔沒去問問能不能合影！！看到我們一直在看他還戴上了口罩」，可見影帝私下害羞、社交恐懼症之可愛一面。

私下個性內向的梁朝偉，近年在節目《人生半山腰》中透露自己的嗜好就是到日本旅行滑雪，他更自曝雖然常去日本，但不打算學日語，因若遇到有人攀談，他也能因為不懂日文為理由隨便回個幾句就好，喜歡享受當一般人的生活，且他也曾被網友拍到搭的不是頭等艙，是商務艙，誇梁朝偉：「真正的巨星都很低調」。