小編今（29）日精選5件不可不知的國內外財經大事。由輝達（NVIDIA）所帶起的AI狂潮造就台股一波多頭行情，廣達、緯創、英業達及仁寶等躬逢其盛，股價、市值大舉跳增；對比之下，鴻海走勢則相對平淡，外資今年以來更大砍16.65萬張持股，換算已遭提款158.5億元，反映資本市場對「電子五哥」認同度呈現不小落差。

【1】電子五哥AI比一比 外資獨砍鴻海

今年「橫空出世」的AI伺服器供應鏈，與輝達具長期合作的電子代工大廠一躍而起。在「電子五哥」中，以廣達近三個月股價翻倍表現最亮眼，另緯創、英業達漲幅近7成及5成，仁寶也有約2成水準，反觀鴻海僅有5.81％。

【2】ASML設備搶手 台廠供應鏈樂

中國大陸近二個月大舉進口半導體生產設備，業界形容「有多少、掃多少」，今年來大陸進口以艾司摩爾（ASML）為主的荷製曝光機，年增率高達64.8％；市場看好，在DUV（深紫外光）設備未受管制之前，陸廠仍將全力備貨，將有助台灣供應鏈，包括帆宣（6196）、家登（3680）、公準（3178）等設備廠，後市營運受惠。

【3】工商界：郭台銘是無誠信的人

鴻海集團創辦人郭台銘28日宣布參選總統，包括各大工商團體在內的政商人士齊聲批評，郭台銘將被歷史定位為「三無」之人，也就是無誠信、無原則、無顏之人。

政商界人士表示，「真正會做生意的商人是最會計算的人，包括友誼和才能。」如果由這句話來看郭台銘的參選動作，商總主席賴正鎰直言，看不到贏面，只看到一個沒有誠信的人，願睹不服輸，而且是「Again」。

【4】鮑爾的演說為今秋美股帶來壓力

近日美國聯準會主席（Fed）鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會發表演說，表示在可預見的未來利率仍將位於高水位，這使得分析師擔憂一旦企業獲利不如預期，美股將有被高估的風險。另據耶魯大學調查，投資人對於股市崩盤的憂慮情緒，已升至疫情爆發以來最高。

【5】陸房市成交量 一線城市領跌

大陸8月房市仍現疲態，期間整體成交量較上月與去年同期雙雙衰退，北上廣深一線城市房市成交面積更是領跌，上海、深圳房市成交量較上月大跌29％、27％。