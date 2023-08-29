藝人洪百榕在2004年跟宋達民結婚，夫妻倆篤信基督教，一家四口幸福美滿。然而2017年又突然懷上第3胎男寶，她坦言被很多朋友問過，為什麼好不容易把老大、老二養大了還要再生，但她親曝原因，令網友相當動容。

洪百榕發文分享自己的育兒心得，透露大兒子今年17歲、女兒15歲，最小的兒子「乖寶」則是年底才要滿6歲。洪百榕分享自己生下三胎的主因，其實是因為「連續3天聽見上帝聲音」，在上帝的指引下做出這樣的選擇，「雖然這將近6年的時間，有時候會有一點點覺得累，因為哥哥姐姐都上高中了，然後小的還沒上小學，想到會有點累累的，但那都真的只有一下下。」

洪百榕揭曉生第三胎原因。（圖／FB@宋達民和洪百榕愛的粉園）

洪百榕感性表示，雖然育兒難免有覺得累的時候，但很快就會消散，「因為看到乖寶的眼神，他愛我愛到爆炸的眼神（他說的），我真的覺得好險我有聽上帝的話，不然我就不會這麼滿足幸福快樂！哥哥姐姐也是乖寶最好的榜樣，他們真的很愛乖寶，爸爸媽媽很幸福，有這三個寶貝！」

事實上，宋達民、洪百榕夫妻2017年喜迎「乖寶」，產後洪百榕多在月子中心度過，並在臉書分享親餵寶寶的點點滴滴。談到親餵媽媽經，她笑說現在自己都很在狀況中，而宋達民對於乖寶的誕生，笑說這應該是太太最後一次坐月子，真的應該多休息；然而他自己卻多對乖寶一份「介於爸爸、爺爺之間的情感」，「有時候看到乖寶圓圓的頭、一點點頭髮，就會很想多抱抱他、多疼惜他，這是前2胎時未曾有的感覺。」