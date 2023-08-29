鴻海創辦人郭台銘昨（28）日宣布參選總統，引發裂解在野陣營批評，國民黨也宣布為郭助選者會以黨紀嚴肅處理。最新消息傳出，國民黨已佈好層層防線，要防止黨內挺郭派幫助郭台銘連署。

《鏡週刊》今報導，國民黨高層已向挺郭的中南部民代下禁令，要求他們不得協助連署，「否則大家走著瞧」，黨前秘書長李乾龍也以輔選資源為誘因，希望好友、前台東縣長吳俊立聯繫高屏與花東的挺郭派，要求他們不要幫郭連署。而在雙北地區更傳出，已有多區黨部主委撂話，若有黨籍里長幫忙連署，一定會提報紀律委員會黨紀處理、絕不寬貸。

報導並稱，有國民黨中南部地方派系人士透露，郭台銘曾多次拜會台中黑派要角、前立委顏清標，然而，為幫助前立委顏清標收復席次，加上與黑派合作的紅派代表人物、台中市議長張清照，已表態支持國民黨總統參選人侯友宜，因此，黑派不會幫助郭。

報導分析，少了台中黑派幫助，又遭遇藍營「堅壁清野」，加上國民黨高層已對幾個被點名可能公開為郭站台的議長級大老進行遊說，面對此一情勢，郭陣營連署能有何種成效待觀察。