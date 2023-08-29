中租-KY 2023年第二季合併營收創241.36億元新高，季增4.31％、年增14.03％，但歸屬母公司稅後淨利61.74億元，季減10.38％、年減10.7％，為近1年半低、仍創同期次高，每股盈餘3.47元。

累計中租-KY上半年合併營收472.76億元，年增15.05％、創同期新高，但歸屬母公司稅後淨利130.63億元，年減7.24％、仍創同期次高，每股盈餘7.74元。其中，台灣、中國大陸、東協營收分別年增16％、7％、35％，獲利分別年減5％、年增0.1％、年減10％。

中租-KY表示，第二季延續首季表現，業務動能及應收款淨額持續成長，上半年合併應收款年增14％。其中，以台灣及東協分別年增18％及23％成長較快，中國大陸為年增4％，若以人民幣計算為年增8％。

中租-KY指出，上半年合併營收成長反映應收帳款成長，獲利下滑則受2原因影響，一是升息導致台灣利差收斂，二是中國大陸新增延滯金額高於去年同期，使呆帳準備增加。而第二季獲利下滑，主因中國大陸業外認列財政返還人民幣1.5億元，低於首季2.5億元。

中租-KY說明，由於去年升息速度較快，利息費用成長速度大於利息收入，使公司整體利差受到影響。不過，隨著升息已近尾聲，且目前新合約均已反映資金成本增加，預期利差會逐漸恢復先前水準。

資產品質方面，由於全球經濟放緩，中租-KY第二季延滯率自首季2.7％升至3％，但公司表示，就過去5年、10年數據觀察，目前延滯率仍維持平均水準，加上與客戶收取的價格及利差已充分反映上述風險，認為延滯率將維持在可預期的變動範圍內。

中租-KY董事長陳鳳龍指出，中國大陸上半年新業務成長8％，但本金僅成長1.6％，某種程度反映公司風險選擇。由於整體經濟回升速度遠低於預期，將中國大陸今年應收款展望自成長10～15％降至5％、仍致力朝達10％努力，台灣及東協業務展望成長目標則不變。

中租-KY指出，由於嚴格篩選客戶、致力維持經營穩定，公司在中國大陸的業務動能維持穩健成長，備抵呆帳回收率為70％，且第二季新增延滯金額較首季減少，初判資產品質已趨於穩定狀況。