不少女性都有私密處發炎的經驗，一名在銀行上班的女子表示，公司規定要穿絲襪，她也會再穿安全褲防走光，但私密處每天被內褲、絲襪和安全褲包得密不透風而感染念珠菌，2個月看了4次醫生都不見好轉，她問有何方式能改善？女網友紛紛提出建議。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，銀行規定工作要穿絲襪出勤，此外她還會再穿一件安全褲，每天穿內褲、絲襪加安全褲，私密處悶得讓她不斷感染念珠菌，光是7、8月就看了4次醫生，每隔2周就會復發一次，為減緩不適感，還特地到藥妝店買蔓越莓錠，服用後仍不見好轉，讓她超級崩潰，問有什麼方式可以改善？

貼文曝光，網友建議她不要穿安全褲，「少穿一件會比較透氣」、「還是妳不要穿安全褲，裙子都蠻合身的，坐櫃檯的話桌子都擋住不會曝光，記得不要憋尿」、「穿開襠絲襪外面再穿內褲，這樣只有一層，比較通風吧」。

另也有人提醒她，蔓越莓錠是針對尿道炎，若要改善陰道感染，可吃專門的益生菌，「念珠菌感染一定要吃私密處益生菌喔，我感染吃益生菌通常2至3天就好了，要找那種標示50億至500億的那種，不要喝飲料」、「蔓越莓是吃尿道炎的，陰道炎要吃私密處專用益生菌，都吃也可以，但記得要間隔時間吃，兩者一起吃會讓效果變差」。