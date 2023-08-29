明天8月30日（農曆7月15日）就是中元節俗稱「鬼節」，是一年當中普渡祭祀的大日子，運勢專欄《萬得運命事務所》表示，雖然每年鬼月都有「這個月很凶」的說法，不過今年歲運癸卯的鬼月不是個好月份，特別是中元節當天是庚申月、庚申日，更是凶上加凶，建議不要在當天普渡拜拜。

《萬得運命事務所》指出，癸卯年的農曆7月為庚申月，在命理上為陰陽雜氣犯八曜黃泉煞，主家中男子不合、破敗，加上中元節當天為庚申日，更是凶上加凶，因此建議不要選在這天普渡拜拜，特別是生肖屬虎、猴，以及住家門向為向東、向北的人更要注意；另外以上生肖在本月也不要到處亂跑或結伴出遊，更不要去圍觀煞氣比較大的民俗活動，如跳鍾馗、壓孤、送孤等。

雖然農曆鬼月的月份不好，但也有幾天不錯的好日子，例如9月1日星期五（農曆7月17）、9月3日星期日（農曆7月19）、9月6日星期三（農曆7月22），都是適合普渡拜拜的好日子，但仍建議避開日沖生肖與日煞方位。