鴻海創辦人郭台銘昨（28）日表態投身總統選戰，使得2024成為4腳督形勢。對此，國民黨籍台中市長盧秀燕在昨深夜表態，直言2024的國際情勢已經威脅到我們的下一代，懇請大家「給侯友宜溫暖，讓鐵漢來看顧我們的未來」

盧秀燕在臉書發文指出，侯友宜是個「大直男」，或許無趣，但真誠、勇敢、有行動力才是此時台灣最需要的領導人。「不會花言巧語，但真誠踏實，不懂浪漫鋪陳，唯有實際行動。」盧更強調，治國好比持家，要照顧家中每個不同成員的不同需求，哄哄孩子或許能安撫一時，但沒有實際解決家人的需求，仍非長久之計。

除此之外，盧秀燕還回憶起，侯友宜自參選總統後，第一次到台中就承諾建設台中捷運藍線，其了解台中市民的需求，率先承諾台中市民，用實際的行動給予台中支持，直來直往的鐵漢性格，「國家交給侯友宜，我很放心。」

盧秀燕認為，在侯友宜鐵漢形象的背後，其實存在一股柔情，「過去他不願國人受歹徒欺凌，所以他出生入死。現在他不捨國家陷入對立，所以他挺身而出。」

盧秀燕最後指出，自己跟侯友宜一起走過國民黨最低潮的時候，且2024的國際情勢已經威脅到我們的下一代，現在是國民黨重返執政的關鍵時刻，「請託所有好朋友，給侯友宜力量，給侯友宜溫暖，給侯友宜持家的機會，讓鐵漢來看顧我們的未來。」

對於盧秀燕一篇感情真摯的發文，網友紛紛留言「說得好極」、「唯一支持侯友宜」、「說得很真切，好讚」、「媽媽市長都出來穩定軍心了，堅定挺侯下去就對了」、「我們心目中最優質最棒的媽媽市長，台中盧市長秀燕姊姊都這樣懇託了，我們主帥韓國瑜也舉手，沒話說啦」、「説的真切，感動人心」。