台灣大合併台灣之星一案，目前正處於公平會審理階段，惟公平會昨(28)日表示，該案因審議必要，依公平交易法第11條第7項但書規定，延長審議期間60工作日、至11月7日，並以書面通知申報事業。

台灣大對此回應指出，感謝公平會委員與承辦單位辛勞審議，台灣大將持續積極配合審議，相信公平會必能維護台灣之星280萬用戶、2000位員工及所有股東與利害關係人權益，提高效率加速審議，使產業發展更積極創新，更邁向永續。

台灣兩大電信合併案，目前遠傳(4904)併亞太電(3682)已經順利過關，台灣大併台灣之星的台台併目前仍卡在公平會審議階段，但其實先前NCC(國家通訊委員會)是以有但書方式通過，也就是要台灣大在明年6月30日前繳回超額的3.5GHz黃金頻譜，而該部分台灣大也向NCC提起行政訴訟，換言之，就算未來公平會通過雙方合併，未來台灣大即便成功合併台灣之星，依舊有頻譜問題待解決。