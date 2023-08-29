時間及場次如下：9月1日志強-KY(6768)、波力-KY(8467)；9月5日科嘉-KY(5215)、中租-KY(5871)；9月6日茂林-KY(4935)、基士德-KY(6641)；9月11日北極星藥業-KY(6550)、永新-KY(4557)。

8家「第一上市公司財務說明會」9/1登場
《證交所》證交所9月將赴美拜會兩大交易所及重量級機構投資者
《國際產業》南韓斗山機器人衝刺IPO 要籌資3.18億美元
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