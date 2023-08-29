時間及場次如下：9月1日志強-KY(6768)、波力-KY(8467)；9月5日科嘉-KY(5215)、中租-KY(5871)；9月6日茂林-KY(4935)、基士德-KY(6641)；9月11日北極星藥業-KY(6550)、永新-KY(4557)。
《證交所》Q3「第一上市公司財務業務說明會」9月1日起陸續登場
證交所為提升第一上市公司經營績效資訊流通及透明度，將於9月1日、5日、6日及11日下午共舉辦8場「第一上市公司財務業務說明會」，提供上市公司與投資人面對面雙向溝通平台。
證交所為提升第一上市公司經營績效資訊流通及透明度，將於9月1日、5日、6日及11日下午共舉辦8場「第一上市公司財務業務說明會」，提供上市公司與投資人面對面雙向溝通平台。
時間及場次如下：9月1日志強-KY(6768)、波力-KY(8467)；9月5日科嘉-KY(5215)、中租-KY(5871)；9月6日茂林-KY(4935)、基士德-KY(6641)；9月11日北極星藥業-KY(6550)、永新-KY(4557)。
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