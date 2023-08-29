證交所董事長林修銘自去年7月上任以來推出許多新措施，包括今年7月創新推出全新ESG InfoHub及投資資訊中心網站，打造一站式資訊服務平台，進一步強化面向國際投資者的服務。除了ESG InfoHub與Investment InfoHub之外，證交所7月還推出多項重大新措施，包括推出「台灣新經濟產業指數」，以涵蓋四個新增的上市公司產業類別，同時上線的，還有「台灣創新板指數」。

證期局及證交所9月中旬將一對一拜會美國18家機構，除交易所及美國證券集中保管結算公司，尚包含大型資產管理公司、銀行、指數公司、投票顧問公司等，涵蓋資本市場投資過程中全體利害關係人。

證交所表示，外資在台股市場扮演舉足輕重角色，截至去年底，外資持有台股比重中，美國占比高、並逾4成，是最主要的外資來源國。林修銘指出，台灣對美國市場與投資人極為重視，希望能讓更多美國投資人深入認識台灣資本市場的投資價值，和機構投資人建立更緊密的關係，力求深化與重要機構投資法人的連結。

證交所指出，此次訪美也希望向紐約及波士頓當地的機構投資人更新台灣證券市場重要資訊，並蒐集機構投資者關注問題以及對台灣資本市場的建言。