76歲英國搖滾歌手「強叔」艾爾頓強（Elton John）7月才剛結束長達5年的巡迴演唱會，沒想到卻驚傳在法國的別墅摔倒送醫，一度住院治療，發言人證實就醫消息，強調他身體狀況良好，28日早上已回家休息。

根據《BBC》報導，艾爾頓強結束巡迴演唱會後，和丈夫戴維弗尼什、兩個兒子在法國渡假，但卻在別墅摔倒，被送往摩洛哥格蕾絲王妃醫院中心（Princess Grace Hospital Center）的骨科接受治療。76歲強叔一摔引發各界關心，對此，發言人表示，艾爾頓強住院是預防性措施，經過住院觀察一夜，28日早上已經出院回家，目前身體狀況良好。

「強叔」艾爾頓強縱橫流行音樂樂壇超過50年，從2018年9月展開為期5年、330場的「Farewell Yellow Brick Road」巡迴演唱會，這也被視為退休前的演唱會，該場巡迴票房高達9.931億美元，成為有史以來票房最高的巡演。