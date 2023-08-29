●輝達（Nvidia）周一上漲1.78%，收在468.35美元。路透社報導，自輝達上周發布意外強勁的季報與展望以來，分析師對該公司的期望不斷提高，目前該全球身價最高的晶片製造商其預期本益比已經跌至約33倍，較上周的逾46倍大幅下滑，並創下8個月來新低。受惠於AI狂熱帶動對其GPU晶片需求，輝達今年來股價大漲逾2倍。

人稱AI晶片王輝達第二財季（截至7月30日）營收翻倍成長、獲利暴增逾4倍，且看好第三財季營收可望達到160億美元加減2%（約年增170%），遠超出市場預估的126.1億美元。輝達在發布財報後的電話會議上表示，公司計畫在明年提高其硬體產量，這消除了一些分析師對AI熱潮還能持續多久的質疑。執行長黃仁勳則表示他看好這股AI熱潮將一直持續到明年。

●3M收漲5.2%，媒體報導該公司初步同意支付逾55億美元就超過30萬人索賠的耳塞集體訴訟案達成和解。提告的美國退伍軍人指控3M與其子公司Aearo Technologies生產的耳塞有缺陷，導致美軍發放的這些耳塞未能保護其聽力免於受損。這起耳塞訴訟案已經成為美國史上規模最大的集體侵權案件。

●高盛收漲1.8%，該華爾街大行達成協議，將旗下投資諮詢業務賣給財富管理公司Creative Planning LLC。

●安進微升0.07%，Horizon Therapeutics勁揚5.14%。美國聯邦貿易委員會（FTC）已暫停阻止Amgen以278億美元收購Horizon Therapeutics的行動。