麥當勞薯條深受許多老饕喜歡，臉書粉專《就算知道了也對人生沒有幫助的日本小知識》近日分享，麥當勞大薯和中薯的包裝看起來幾乎一樣，但其實有一個明顯的不同，那就是大薯的包裝上多了一條黃線，貼文吸引萬人狂讚，不少人驚呼，長知識了！

臉書粉專《就算知道了也對人生沒有幫助的日本小知識》日前發文分享，最近偶然發現麥當勞的大薯和中薯的包裝看起來很像，兩者都是紅色的，但是仔細觀察發現，大薯的包裝上多一條黃線，而中薯的包裝上則沒有。不過份量上，大薯約是122公克一份，中薯約是97公克一份。

貼文吸引萬人朝聖狂讚，不少網友大嘆長知識了，但也有網友開玩笑說，有沒有黃線似乎量都差不多，「現在才知道，長知識了」、「是不是只有盒子不一樣？」、「沒關係，有沒有黃線都不影響容量」、「大薯的份量才能讓愛吃薯條的人微笑」、「難道我是花了10塊買那條線嗎？」

麥當勞大薯和中薯的包裝真的不一樣，大薯比中薯多了一條黃線。（圖／翻攝自麥當勞官網）

實際查詢麥當勞的官網也發現，大薯跟中薯的包裝真的略有不同，雖然都是紅色的紙盒，但是大薯包裝的邊邊有一圈黃色的線，中薯則沒有。