教士29日宣佈，37歲的日籍強投達比修有因右手肘出現發炎狀況，已經被列入15天傷兵名單，據美媒《ClutchPoints》報導，若教士表現持續低迷，達比修有本季可能將提前關機。日美通算200勝得等到下賽季再來挑戰。

達比修有作為日本武士隊的一員參加WBC，是隊上年紀最大的選手，達比修有從二月開始在宮崎集訓營，便全程陪伴球隊，為武士隊重奪經典賽冠軍做出重大貢獻，由於提早開始訓練的原因，也因此影響了達比修有在大聯盟的調整狀況。

季前達比修有和教士簽訂6年1億800萬美元合約，本季24場登板先發，斬獲8勝10敗、4.56自責分率，136.1局中拿下141K。達比修有前役出戰釀酒人投4局狂失5分，吞下本季第10敗，僅投4局、76球都是本季次短紀錄，賽後達比修也暗示自己投球狀態不復以往。

達比修有6月初交手洛磯完成大聯盟生涯百勝里程碑，日美通算3179K在日本選手三振榜中，僅次於金田正一（4490K）、米田哲也（3388K），7月29日拿下日美合計196勝後，達比修有已經連續5次登板未能奪勝，近期更是苦吞3連敗。