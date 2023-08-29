歐洲地中海地震中心表示，印尼峇里島（Bali）與龍目島（Lombok）北方的深海今天凌晨發生規模7.0強震，震源深度516公里，居民紛紛驚惶逃出住家。

路透社報導，歐洲地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre, EMSC）表示，這起地震的震央在印尼龍目島馬打蘭（Mataram）以北約203公里，震源深度516公里。

印尼與美國的地質調查所測得的地震規模則為7.1，沒有引發海嘯的風險。

印尼地質調查所表示，接近凌晨4時，峇里島與龍目島沿岸地區各處都可以感受到地震，接著又發生規模6.1與6.5兩起地震。

峇里島庫塔美居飯店（Mercure Kuta Bali）經理蘇阿迪（Suadi）透過電話向路透社表示，房客在感受到地震晃動的幾秒鐘後，紛紛逃出他們的房間。

他說：「數名房客離開他們的房間，但仍待在飯店區域。」他又說，他們之後回到房間，飯店建築沒有受損。

印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人說，目前尚未傳出災損消息，「這起地震的震源深度很深，所以應該不會造成毀滅性災損」。