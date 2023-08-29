聽到都會背的父母碎念金句！

住隔壁的王媽媽怒氣沖沖的走進電梯，嘴上喊著「走快點！不要一直玩手機，眼睛會壞掉！都不知道，我這樣做都是為你好嗎！」後面跟著滿臉不耐的小二兒子。電梯空間不大，母子之間的距離，卻是海角天涯。這樣的場景似曾相識，印象中，我們的父母、老師、長輩，彷彿都曾說過類似的話。而當我們自己成為父母之後，是否也會不經意地向孩子說出「我都是為你好！」這樣的話？

兒童時期是人格養成很重要的關鍵期，無論是課業、健康、生活習慣等，家長們總是努力陪伴孩子成長，過程中不斷提醒、叮嚀，有時不免失去耐心，關心的言語聽在小孩耳裡就變成煩人的碎碎念，但仔細想想，這些都是爸媽真切的愛啊！

長期關注兒童議題的保誠人壽，作為台灣兒童保護領域的思維領導者，自2020年開始針對影響兒童成長的關鍵議題，包含兒童身體健康、心理健康以及教育，攜手知名學術單位共發表三本白皮書，本次和《DailyView網路溫度計》合作，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出近一年（2022/07/25-2023/07/24）網友公認父母十大碎念金句，進一步分析這些生活中常見的親子互動，其實隱含著父母最關切的兒童議題。

從本次十大排名中，不難發現父母關注的面向不外乎兒童的健康、教育與教養，然而要如何正確傳遞為人父母內心真切的關心呢？家醫科許書華醫師建議，若不想要當個碎碎念的父母，應該「用傾聽」代替先入為主的批判，先了解孩子行為背後的動機，並以同理的角度給予建議，不但能改善親子溝通，更能讓親子關係更融洽。

No.1 這麼做是為你好

父母護子心切總是喜歡替子女著想，並把自已過去的經驗套用在孩子身上，希望為孩子安排最好的人生，諸如：「媽媽是為你好，讓你少走冤枉路」、「因為我這是為你好啊（華人父母必備台詞）不要身在福中不知福」。儘管父母的起心動念是好的，但如果總是強迫孩子接受自己的決定，在不理解孩子真正的需求和感受的情況下，孩子也會更抗拒溝通。

保誠人壽《兒童心理白皮書》(註1)提及，父母應該為孩子制定明確的規則和期望，同時保有彈性並理解孩子。父母雖然有強烈的個人主張，但要經常與孩子溝通，用心聆聽，並把孩子的意見、想法和感受納入考量。根據調查，在「權威民主教育」(註2)方式下成長的兒童，其生活滿意度和自尊的水準更高。

No.2 紅包，媽媽先幫你存起來

「乖乖聽話～媽媽先幫你存起來喔」、「紅包，馬麻幫妳存起來，等妳國小畢業，馬麻帶妳去歐洲玩！」這些話是否很耳熟？雖然有不少父母的確是將紅包存到孩子的銀行帳戶，但這些用心良苦的理財規劃，若是全權由父母掌握，孩子也無法學到任何理財觀念。專家建議，與其「獨裁式」的幫孩子存起來，不如趁此機會建立孩子的金錢與理財觀念。另外，更能運用保誠人壽推廣超過十年的「CHA-CHING兒童理財教育計畫」(註3)，透過生動活潑的教材，為7至12歲的小朋友建立「收入、儲蓄、消費、捐獻」的四大金錢循環觀念。

No.3 我數到3

不少家長習慣用「我數到3…1~2~」來要求孩子聽話、建立規範。網友說：「用一句話證明妳是媽媽，『我數到3』絕對榜上有名」。短期來看，孩子可能會因為害怕而屈服，但隨著年紀漸長，「數到3」的魔力也不再有效。與其希望孩子強制服從，父母更應該明確告知希望孩子做到的事情，在孩子無理取鬧或做錯事時，應該馬上糾正，而不是等到「數到3」才執行。另外，若能「以詢問代替命令」，例如「現在應該做甚麼呢？」、「接下來，下一步呢？」，協助孩子思考不這麼做/這麼做的行為後果與差異，從小訓練孩子的思考能力及培養起責任感。

No.4 考得怎麼樣？／成績單呢？

孩子進入學齡階段後，父母多了一項關注學業表現，特別憂心小孩學習成績落於人後，因此總會聽到，「晚餐時，家人問我第一天考得如何。我爸媽急切的問著」、「考得怎麼樣？」總是急著關心考試結果，但類似的「關心」是否又增加孩子的壓力以及親子關係緊張呢？

保誠人壽《兒童心理白皮書》指出，親子關係為人一生中最初也是持續最長的人際關係，親密和諧的親子關係對兒童的主觀幸福感有積極的促進作用；反之，消極的親子關係則會阻礙兒童的發展，包括問題行為增加、破壞性行為增加，甚至導致犯罪行為的出現。

No.5 功課寫完了嗎

孩子的學習和教育，總是父母關心的重點。有爸媽提到，「每天都要緊迫盯人，小孩功課寫了沒？」背後的期待不外乎希望孩子能出類拔萃，比自己更好、能夠自動自發、對自己負責。若要培養出獨立、負責任的孩子，則應該讓孩子知道「自己要對成果負責」。

保誠人壽《兒童教育白皮書》指出，強化兒童的韌性需要賦予他們更多自主的權力與責任，使兒童能在學習任務與環境之間靈活移動，積極主動地參與學習，落實該計畫的策略包括：培養兒童的自我調節能力，強化兒童的能動性。許書華醫師建議，面對孩子教育，父母可多花時間陪伴學齡階段的兒童，培養孩子好奇與探究的學習動機，訂定合理的自主學習計劃，提供孩子更多元與自由的學習發展空間。

No.6 都幾點了，還不起床／睡覺！

「都幾點了，還不起床！」、「還不去睡覺，明天不用上課嗎？」你是不是也這樣，每天要煩惱的事情夠多了，還要擔任小鬧鐘提醒小孩起床或睡覺。我們都清楚，父母這樣做無非是擔心孩子太晚睡，隔天會精神不佳，影響課業學習；還沒起床是否身體不舒服？藏在父母心中，更期望的是孩子能懂得自我時間管理，若要鼓勵孩子自主規劃生活作息，首先父母要以身作則，做好榜樣，並且與孩子討論制定出符合孩子的生活時間表，然後由孩子開始執行與落實，進而養成良好生活作息習慣 。

No.7 不要挑食

許多家長從小就特別關注孩子的飲食，常聽到父母說「不要挑食、什麼都要吃、不然以後長不高」、「不要挑食，蔬菜也要吃，只吃肉不健康」。根據保誠人壽《兒童健康白皮書》，幼年時期的營養教育與味蕾養成對於其成年後的飲食習慣影響甚鉅，兒童的生活環境又以家庭最為密切，若從幼年時期開始建立良好的飲食習慣與營養教育，將有效降低未來成年後罹患慢性疾病的機率。若家中孩子有偏食、挑食的狀況，不妨試試改變食物的種類、烹調方式，鼓勵多元嘗試新口味，或可以與孩子一起料理，還能創造與孩子的幸福「食」光！

No.8 多運動

父母總是耳提面命要孩子多進行動態的活動，像是「想要長高，多運動才是首要關鍵」、「一定要運動，對於不動的小孩就是強迫他動」，保誠人壽《兒童健康白皮書》提及，多國調查研究皆發現，學齡期兒童和青少年每日醒著或是空閒的時間以從事靜態活動為主，因而導致熱量消耗的減少及增加群體肥胖風險。許書華醫師提醒，要讓孩子自主運動，最好的方法就是以起身陪伴代替訓話，畢竟言教不如身教，當個喜歡運動、也享受運動的父母，帶領孩子一起，營造愛運動的幸福家庭。

No.9 吃飯不要看電視／不要一直玩手機（看平板）

3C產品在生活中的運用已成為趨勢，孩子很難不接觸，但父母也擔心孩子對電子產品上癮，影響視力健康，「不要一直看電視」、「不要一直玩手機！眼睛都快瞎了！」「吃飯要專心不要看電視、滑手機」、「星期一到五不准看電視」。保誠人壽於2020年發表的《兒童健康白皮書》便提出3C使用習慣，若是不當或過度，對兒童健康帶來的影響不僅僅只有近視，甚至會擴及睡眠品質、學習專注力及肥胖等問題。許書華醫師建議，爸媽可透過「管制」取代「限制」，除了以身作則，放下手機陪伴孩子，一起減少使用3C，更可透過與孩子訂定規則、約定使用3C時間及時機。

No.10 到底要讓我講幾次？／到底要講幾遍？

父母與小孩的日常生活對話常會出現「到底要我講幾次」、「到底要講幾遍！你為什麼都聽不懂、都不做…」的無奈，當爸媽同樣的話說了好幾次，自己不免失去耐心，也不見孩子有給予適當回應。要改變孩子的錯誤行為，以情緒主導的教養方式也許可以一時制止孩子犯錯，但長遠來看可能對親子關係造成負面的影響。許書華醫師建議，在把話說出口之前，可嘗試調整成將主詞放在孩子身上，除了讓自己了解孩子的心境，也透過了解孩子狀態引導思考。

【保誠人壽與網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月25日至2023年07月24日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『父母嘮叨』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【註釋】

1.保誠兒童心理白皮書

2.Milevsky, A.、Schlechter, M.、Netter, S. 和 Keehn, D. (2007)。青少年母親和父親的養育方式：與自尊、抑鬱和生活滿意度的關係。兒童與家庭研究雜誌，16 (1), 39–47。

3.CHA-CHING兒童理財教育計畫，保誠人壽自1999年來台發展的第二年起即積極投入兒童關懷、理財教育相關的公益行例，幫助台灣兒童建立正確的金錢觀念。