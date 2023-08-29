義大利總理兼兄弟黨黨魁梅洛尼近日因任命她的胞妹擔任兄弟黨的部門主管引發爭議，遭批兄弟黨淪為「家族政黨」。總理胞妹阿里安娜．梅洛尼否認黨內的不滿，表示自己過去雖身居幕後但是一個能幹的人。

「共和報」（La Repubblica）今天報導，義國總理兼兄弟黨（Fratelli d'Italia）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）上週任命她的胞妹阿里安娜梅．洛尼（Arianna Meloni）擔任兄弟黨的入會及政策秘書處（Adesioni e segreteria politica）負責人，引發外界爭議與黨內部分人士不滿。

報導指出，除阿里安娜．梅洛尼新職位引發爭議外，由於她的夫婿羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）亦為現任農業部長，使得兄弟黨淪為「家族政黨」的質疑聲浪不斷升高。

報導指出，阿里安娜．梅洛尼打破沉默否認黨內的不滿，並說「我是一個能幹的人，只是待在幕後而已」。她表示自己在17歲的時候便加入義大利社會運動黨（Movimento Sociale Italiano，MSI），做了很多事情，從張貼海報、聯繫激進分子、組織活動、到聯繫地方民選官員或候選人，簡而言之就是全職從事政治。

報導續稱，總理梅洛尼也否認黨內不滿聲浪，表示儘管她領導的兄弟黨中以蘭佩利（Fabio Rampelli）為首的一派已明確要求召開黨代表大會，但並未公開對她的任命提出異議。