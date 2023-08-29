美國商務部長雷蒙多28日與中國商務部長王文濤進行長達4小時的對話，就兩國建立出口管制執法訊息交流機制和副部長級的雙邊商務問題工作小組達成共識。美國之音引述分析人士說，雷蒙多雖然在國安議題上展現強硬姿態，但她行前釋出善意，解除對中企的制裁，有助於促進和談的氣氛，也為兩國的經貿關係迎來可望改善的「窗口期」。

美中兩國商務部長的北京會談受到國際輿論的高度關注。

據路透報導，雷蒙多和王文濤在兩個多小時的會談中深入討論了中國對兩種關鍵金屬鎵和鍺的出口限制，以及半導體龍頭英特爾(Intel)和美光(Micron)等美企對中國市場限制的擔憂，兩人隨後也共進了兩小時的午餐。

美中達兩共識 隨即啟動「出口管制執法訊息交換平台」

雷蒙多會後向媒體宣佈，兩國同意建立一個副部長級的雙邊商務問題工作小組，並自明年起，每年召開2次會談，且由兩國政府官員和私營行業代表參與磋商，以「尋求貿易及投資上的解決方案，並促進美國在中國的商業利益。」

兩國也同意啟動「出口管制執法訊息交換平台」，以提高美國對華出口管制戰略的透明度，減少北京對美國國家安全戰略的誤解。而且這個信息平台今天（29日）就會立即召開首次會議，未來每年至少舉行一次。不過，雷蒙多強調，這並非政策對話，美國不會在國安問題上妥協或談判。

對於第一天的會談成果，雷蒙多表示滿意，她說她兌現了此行出訪前與上百家美企所做的承諾：強化與中國的溝通。雷蒙多今天結束北京的拜會後，下一站將轉往上海，與在華美企展開會晤。

雷蒙多會王文濤 坦言美中關係複雜具挑戰性

雷蒙多是繼美國國務卿布林肯、財政部長葉倫和美國總統氣候特使凱瑞之後，第四位訪華的美國高級官員，也是7年來首位訪華的美國商務部長。

與王文濤會談時，雷蒙多一開場就表明，美中兩國年貿易額達7000億美元，是全球最重大的經濟關係之一，全球都殷切期盼兩國經濟關係回穩。她說，兩國關係複雜且具有挑戰性，但「如果我們直接、開放和務實，就能取得進展。」

雷蒙多致詞時，也重申美國在國家安全議題上沒有妥協或談判的餘地。她強調，拜登政府的戰略核心是降低供應鏈的風險、強化美國的基礎設施並創造就業機會、保護勞工，也會「反復尋求與中國的良性競爭。一個持續發展並遵守規則的中國，符合雙方利益。」

中國商務部長王文濤則給於正面回應。他說，中國願意同美國共同努力，合作創造良好的政策環境，「特別是促進兩國貿易投資能夠穩定、可預期的發展，為世界經濟復蘇增添動力。」

針對雷蒙多此行，位於北京的中國人民大學學國際事務研究所所長王義桅給予正面評價。他說，美中可望迎來關係改善的「窗口期」，一方面為今年下半年即將成行的「拜習會」鋪路，另一方面，也趕在美國總統大選前，讓兩國跌至谷底的緊張關係回穩。

報導引述王義桅分析：「美國現在進入大選，如果這次機會不抓住，明年更麻煩(難)。從美中爆發貿易戰到現在，實際上美國的貿易逆差反而在不斷的增加。在高新技術方面，限制對中國投資出口反而讓中國更加獨立自主、科技創新，這也不一定符合美國這些高新技術企業的利益。」

王義桅表示，中方盛情接待雷蒙多來訪，再次證明「美中脫鉤」不現實，雙方應該加強溝通。

對於美國高官今年歷次訪華，中國官媒表述各異。《環球時報》強調，先前布林肯及葉倫等人訪華時，中國的官方表述是，美國官員的訪華行程乃「經中美雙方商定」，但中方說，這次雷蒙多訪華是「應中國商務部部長王文濤的邀請。」

對此表述的細微差異，位於香港的智明研究所總監許楨分析，中共的外交詞令一貫力求精確傳遞他們的主觀意願，相對於先前美中關係緊繃時，對美國官員慣用「雙方商定」這種冷淡的口吻，此次強調是中方「邀請」雷蒙多來訪，確可以看出中方對此行的高度期待。

報導認為，美中兩國關係冰凍三尺，非一日之寒，也恐非這句暖心的客套話所能化解。

許楨分析，雷蒙多一再強調「涉及美國國家安全的議題，她沒有妥協或談判餘地」，這樣的強硬態度其實就已經暗示，在包括5G、TikTok等數碼科技領域上的相關對華禁令，美國政府沒有打算鬆綁。

相較之下，許楨說，中國政府倒是比較低姿態，先前高規格邀請微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)跟電動車龍頭特斯拉創辦人馬斯克等美國科技巨頭訪中，明顯釋出中國將向美國商界進一步開放的信息。

美中恢復溝通 分析：不涉國安底線

因此他說，主客易位，現在其實是美國、甚至全球都在觀望，未來2至4周內，中國是否將針對科技業及高端金融服務等領域，展現出鬆綁管制和開放市場的誠意，如果中國真的跨出對外企鬆綁管制的第一步，全球市場將大受激勵。

許楨說：「短期內，如果中國相關的開放動作能夠明確地做出來，實際上真地為美國的企業帶來利好的消息的話，這種良性的循環在美國大選之前就可以形成，起碼兩國關係不會惡化，也為兩國現在相對疲軟的經濟打下強心針。」

許楨觀察，過去兩三個月內，美中兩國的氣氛確有回暖，除了軍事交流因中國國防部長仍遭美國制裁而卡關外，兩國其他政府部門的溝通似乎正在逐步恢復。

至於雷蒙多行前，美方解除了對27家中企的制裁，雖然對兩國龐大的貿易額來說微不足道，卻也是這兩三年來，美國首度逆勢調整對華政策，「由緊變鬆」的反轉算得上是近年的一大突破。