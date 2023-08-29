解放軍新型054B型護衛艦首艦26日在上海滬東中華造船廠下水

中方社群網上瘋傳的上海國營滬東中華造船廠照片顯示，解放軍第一艘054B型護衛艦已下水。它不僅採用了先進陣列雷達系統，還安裝了055型驅逐艦的隱形桅杆。

據新浪微博上張貼的照片顯示，這艘新艦26日在中國船舶集團（CSSC）旗下的滬東中華造船廠下水。儘管中國船舶集團尚未宣布054B的下水日期，但另一張27日拍攝的照片顯示，這艘新型護衛艦上已掛滿了許多紅旗，意味當局將舉行正式儀式。

據信另一艘在廣州黃埔文沖船廠打造的054B接近完工，中國軍迷7月張貼的照片顯示，新建已從乾塢出現，準備下水。

台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，似乎上海和廣州在比賽誰先讓第1艘054B護衛艦下水。據美國前潛艦艦員舒加特（Tom Shugart）在X社群網（推特）公開的資料顯示，054B約長147米、寬18米，估計排水量約為6000噸。

呂禮詩指出，054B排水量較054A多了2000噸，可能是靠由頂尖海軍動力專家馬偉明團隊研製的綜合全電力推進系統（Integrated electric propulsion，IEP）所驅動。這套系統能讓054B有更多空間測試先進艦載武器新系統，呂禮詩說，用IEP的最終目標，就是為軍艦裝備如線圈砲（coil gun）等高能武器系統。

此外，他指出，054B似乎也採用了055型大驅上的先進主動拖曳聲納技術（active towed sonar technology），以供反潛，而這可能意味著，它將為075型兩棲攻擊艦護航。而北京軍事專家李杰也有同樣的看法，並認為新艦能降低中方海軍的作戰成本。