女星王思佳和老公joe在2016年結婚，以貴婦形象上遍各大節目，然而前陣子卻被爆拿假愛馬仕包上節目，掀起軒然大波，王思佳也將包包送驗真偽，力證清白。近日王思佳帶老公一起上節目，主持人小S好奇問Joe：「你到底是做什麼的啊？」但夫妻倆卻不斷轉移話題，讓小S崩潰喊：「到底是一個多神秘的人啊！」沒想到陳沂28日爆料：「有網友猜是A貨供應商。」

王思佳近年來在YouTube頻道表現不俗，至今累積超過44.9萬訂閱，她近日上《小姐不熙娣》坦言老公其實是背後功臣，還自己親手設計了頻道logo。對此，小S詢問：「你到底是做什麼的？」她老公笑而不答，默默看向王思佳求救，王思佳趕緊代替老公回答：「他就是自己上網去下載那個軟體。」小S接著不放棄追問：「是工程師嗎？」王思佳回：「他不是，他也不是學這種電腦專業，反正他就幫我做出來。」小S猜測：「投資者對不對，各種投資？」王思佳低調回：「對，就之類的。」夫妻倆一連串答非所問，這讓小S徹底抓狂，直呼：「到底是一個多神秘的人啊？」

王思佳老公職業超神祕，連小S都問不出來。(影片來源/東森娛樂 YT)

對此，網紅陳沂28日在臉書發文表示看法：「有網友猜是A貨供應商（哭臉），會不會連選老公也要選最cooo的，維持一貫人設？真的有錢人，貴族釋迦可是不要的唷！」貼文一出，立刻引發許多網友熱議：「可以炫耀的話，她怎麼可能不說」「真的好神秘」、「沂沂好厲害猜」、「天機不可洩露，只能問聖母」。

事實上，除了臉書外，社群平台小紅書也有在討論此事，節目播出後，有好奇的網友詢問王思佳老公的職業，有網友指出：「之前有人扒出來，是給大陸有錢人做保鑣的，所以經常國外或大陸一待待很久，而且王思佳說不給他打電話的，其實應該是不方便接。」、還有網友表示：「在內地做餐廳領班」，王思佳老公職業至今仍眾說紛紜。