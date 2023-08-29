美國拜登政府實行IRA法案，有望帶動特斯拉及其他電動車廠等銷售助力大增，預估今年美國電動車銷售年增率有機會上看49%；中國方面，主要來自中國政府延續消費者免購置稅政策，預估中國電動車銷售量今年亦可年增26%，歐洲方面，則看好德國、法國、英國三地電動車滲透率不高僅2成，未來成長空間仍看，有機會今年銷售上升37%左右。

新光標普電動車ETF(00925)經理人劉恆誌表示，全球主要電動車廠，上半年紛紛推出價格割喉戰搶市佔率，以特斯拉為例，旗下全球最暢銷的電動車Model Y，上半年銷量達88.9萬輛，佔年度總銷量180萬台約49.38%；中國賣最好的比亞迪電動車，上半年銷售量達125.56萬台，與年度目標300萬來看，上半年也達到41.85%，另一家中國電動車新創品牌理想汽車，上半年銷售達標率也近50%。

劉恆誌表示，全球主要電動車廠的銷售量持續告捷，主要來自美國特斯拉、中國蔚來或比亞迪等，祭出一連串降價策略及進軍海外市場方式，積極搶攻市佔率，儘管降價短線可能侵蝕利潤讓股價承壓，但從中長線來看，電動車廠積極搶市，未來只要市佔率提升，甚至上衝至市場排名屬一屬二的「超額市佔」後，未來不難從高市佔紅利下，爭取其他管道的獲利機會，超額市佔將有助於電動車廠展現贏家全拿的競爭優勢，也有利於電動車廠的長期獲利表現。

另外，股價表現來看，美國特斯拉近期股價雖受前波科技股修正回檔，但近期股價已止跌回穩，其他電動車廠股價，目前亦維持震盪打底表現，未來隨第四季起，各式電動新車款陸續上市後，劉恆誌預估，2023年電動車銷售量，有機會上衝至1,332萬台，較2022年成長率達30%以上，成長的主力，主要仍來自美國、中國及歐洲的德英法國。