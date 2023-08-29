1.KD值：投資人選擇在該指數KD值低檔(低於20)出現黃金交叉買入；並持有至高檔區(80以上)，出現死亡交叉後賣出，平均報酬率為3.2%，勝率超過70%。

2.RSI指標：投資人選擇該指數RSI指標低檔(低於20)向上時進場，並持有至該指標高檔(80以上)下彎並賣出，則投資平均報酬率達5.65%，投資勝率有75%。

3.移動平均線：該指數跌破季線後買入，並持有一季，平均報酬率為5.5%，勝率超過6成；另一種情況是，當該指數下跌超過負3%後買入，並持有一季來看，則投資結果是勝率超過60%，平均報酬率超過10%。

新光投信量化投資部協理袁永騰表示，上述技術面操作指標，較適合膽大心細投資人。電動車長期成長趨勢明確，預估從第四季起，甚至到明後兩年全球電動車廠中長線銷售成績不看淡，甚至有望成為全球科技類股繼AI人工智慧後，新一輪成長型投資新亮點，建議投資人長期鎖定電動車ETF作佈局，透過ETF完整將新銳電動車廠、老牌傳統車廠一網打盡，更有機會捕捉到電動車潛力股，全面地掌握全球電動車未來黃金10年成長商機。