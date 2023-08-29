喧騰一時的im.B吸金詐騙案，台北地檢署今偵結，認定主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮、新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真30人7年吸金90億元，依《銀行法》、詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴主嫌曾國緯30人及金隆科技公司，檢方以曾嫌吸金犯罪重大，請求法院從重量刑。

另主播盛竹如5人獲不起訴，另外界質疑投資im.B的曹姓調查官有利用職務不立案調查部分，因查無犯罪，依法簽結，不過他介紹父親及妻子投資賺2萬元，涉嫌違反公務員兼職規定，另移請調查局懲處。

至於鄭文燦等政治人物涉案部分，北檢另案偵辦中。

檢警調調查，曾嫌具有四海幫背景，曾嫌父親2015年成立台灣金隆科技公司，曾嫌女友以其他公司名義交叉持股，以不動產借貸媒合平台imB，經營P2P不動產債權借貸搓合，由原始借款人將手上債權透過該平台賣給其他一般投資人。

檢警調獲報，曾嫌等人以發行「假債權」方式讓投資人投資，但im.B從2021年初起即開始違約，拒還本金，今年4月下旬更無預警停止支付利息，導致投資人血本無歸，這才發現是龐氏騙局。估計im.B吸金多達90億元，逾5000人被害。

北檢今年5月4日首度指揮刑事局搜索、拘提曾嫌8人，曾嫌落網後坦承，9成以上投資標的都是假的。檢警調共發動4波偵查行動，並查扣曾嫌等人名下大批名牌包、酒及不動產。

由於曾嫌等人的羈押期限將在9月5日屆滿，因此今天偵結起訴。