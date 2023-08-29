颱風活躍期到，太平洋海面出現一整排熱帶系統，氣象達人彭啟明今天貼出一張最新太平洋海面上的衛星雲圖，不只蘇拉、海葵颱風，後面還有大大小小的擾動發展，笑稱「爸爸媽媽（蘇拉、海葵）帶著小朋友來逛街」。

彭啟明今早在臉書發文，太平洋海面上出現「爸爸媽媽（蘇拉、海葵颱風）帶著小朋友來逛街」的景象，這雖是想像，但就是颱風季的典型特徵，總有一段時間的活躍期，大家可以分辨出來哪裡是太平洋高壓、熱帶擾動、颱風嗎？

彭啟明解釋，熱帶擾動要變成熱帶性低氣壓，再發展成颱風，這個成長過程中是經過一個很艱辛的篩選，不見得每個擾動都會成為颱風。

目前西太平洋海面上三颱共舞，分別為第9號颱風蘇拉、第10號丹瑞及第11號海葵。氣象局表示，蘇拉預計周三、周四從台灣南方的巴士海峽通過，將是台灣風雨最大的時候，海葵則是向西北西移動，未來路徑與發展強度不確定性高，雙颱是否產生藤原效應互相牽制、滯留，仍需觀察。至於丹瑞位於日本東方海面，距離遙遠，對台無影響。