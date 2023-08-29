共軍大型無人機最近頻繁飛過海峽中線後飛向我東北空域，侵擾力道增強，研判目的除了配合戰備警巡偵察我方，同時針對美日示威用意明顯。國防部昨（28日）偵獲一架大陸無人機「BZK-005」從我東北方空域穿過，一路飛往台灣東南部外海，日本自衛隊偵獲後也緊急出動戰鬥機攔截監控，同時拍下罕見高清晰畫面。而今（29日）國防部再度偵獲一架大陸無人機「BZK-005」從我方西北空域進入後「順時針」繞台一圈。

國防部28日偵獲共機11架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域6架次）、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動。(國防部提供)

國防部昨（28日）發布新聞稿表示，迄上午6時止，偵獲共機11架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域6架次）、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動。其中有一架次無人機「BZK-005」進我東北空域，順時針繞台，並沿東部外海南下，直到東南空域。

日本防衛省統合幕僚監部公布陸無人機「BZK-005」航跡圖。(翻攝日本防衛省統合幕僚監部)

日本防衛省統合幕僚監部昨（28日）發布軍情動態，表示上午一架大陸無人機「BZK-005」從東海飛來，穿過與那國島和台灣之間，到達太平洋，並在先島群島以南太平洋上空盤旋後，飛往巴士海峽。日本航空自衛隊緊急出動西南空域中隊戰鬥機進行應對。

根據統合幕僚監部公布的航跡圖及攔截機拍攝畫面，軍事粉專「IDF經國號」分析，該架無人機「BZK-005」應該是從大陸舟山群島起飛，而灰白色塗裝的機身及尾翼上有「中国海军」、「09」字樣，研判正式服役型號應為「HY-17」。

國防部29日偵獲共機11架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域3架次）、共艦10艘次，持續在臺海周邊活動。(國防部提供)

而國防部今（29日）發布新聞稿表示，迄上午6時止，偵獲共機11架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域3架次）、共艦10艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。而其中一架次無人機「BZK-005」進我東北空域，幾乎順時針繞台一圈。