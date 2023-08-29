美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）9月13日將召開一個科技論壇，希望能為人工智慧（AI）政策奠定新基礎，相關的重量級科技業者幾乎可說是將全部到齊。

路透社報導，舒默辦公室今天表示，這場論壇預計將有特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、Meta Platforms執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）和Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）等科技領袖參加。

舒默辦公室表示，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）和微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）也將出席這場閉門論壇，此論壇也將由共和與民主兩黨共同參與。

全球一些政府正思考如何減輕人工智慧所帶來的危機。OpenAI推出ChatGPT聊天機器人後，近幾個月來，這項新技術掀起了投資熱潮且廣受消費者歡迎。

舒默在6月曾暗示他將召開一個「為人工智慧政策奠定新基礎」的論壇。

根據參議院民主黨網站，舒默表示：「我們需要匯集最優秀人才：頂尖的人工智慧開發者、高階管理人、科學家、倡議者、社群領袖、工人、國家安全專家—所有人齊聚一堂，在幾個月內完成需要多年的工作。」

全球監管機構一直忙於制定管理生成式人工智慧（Generative AI）的使用規則，生成式人工智慧可以創造文本，產出幾乎無法檢測到人工來源的圖像。人工智慧的影響，可與網際網路的到來相比擬。

美國總統拜登6月表示，需要解決人工智慧對國家安全和經濟的風險；他並補充說，他將尋求專家建議。

拜登最近還與世界其他領袖討論人工智慧問題，其中包括英國首相里蘇納克（Rishi Sunak）。英國政府將於今年稍晚舉行首屆人工智慧安全的全球峰會。