鴻海創辦人郭台銘昨（28）日大動作舉辦記者會，宣誓將投身2024總統選戰，遭到外界狠批是保送民進黨參選人賴清德。對此，媒體人張禹宣分析，郭本來將地方派系當籌碼威脅黨中央，但實際上自己才是地方派系爭取「不分區立委」的籌碼，一宣布參選後，雲林張家開出第一槍，派系也全都退了。

國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜在本月27日造訪雲林，當地派系「雲林張派」掌門人、前雲林縣長張榮味親自出面接待，侯一下車，張榮味便趨前握手，表現得很熱絡，女兒張嘉郡、胞妹雲林縣長張麗善也都在住處等候。外界普遍認為，雖然張家還沒給出相挺承諾，但一定程度凝聚了藍營在地方上的向心力。

而在郭台銘宣布投入2024總統大選後，張麗善馬上開出第一槍，怒轟郭台銘沒有誠信，是在野黨團結破口；緊接著彰化縣長王惠美也表態，現在下架民進黨是大家的共識，希望不要親痛仇快，違反一般民眾的共識；同時被視為挺郭大將的屏東縣議長周典論也強調不會協助連署。國民黨地方派系傾刻之間都背離了郭台銘。

媒體人黃世聰昨在節目《關鍵時刻》分析，地方派系真正的目標就是不分區，固然總統選戰很重要，但其實在地方上面，政治勢力延續更重要，而不分區立委更是重中之重。黃指出，過去這段時間地方派系跟郭台銘瓜葛越來越少，就是因為黨中央的力量下去了。

節目另名來賓張禹宣也表示，郭台銘本來把地方派系當籌碼威脅黨中央，結果看了老半天才知道，郭台銘才是地方派系的籌碼，當中最大尾的就是張榮味，當朱立倫前往雲林，張嘉郡也在旁邊就是個重要訊號，且郭台銘出來之後，張麗善、王惠美都開第一槍，可見地方派系全都退了。