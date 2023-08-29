香港武打明星劉家輝，在8、90年代憑藉俐落身手及強勁地武術實力走紅，而他最廣為人知的就是在《唐伯虎點秋香》飾演「奪命書生」，不過晚年他卻因中風跌倒下身癱瘓，不但斷送演藝生涯，連妻兒也離他而去，所幸他圈內人緣不錯，許多朋友願意伸出援手；如今導演李力持在微博上曬出替68歲劉家輝慶生的照片，曝光他的近況。

劉家輝2011年中風跌倒撞到腦，導致下身癱瘓，因此息影住院療養，沒想到他的前經紀人趁機騙走他的錢，第二任老婆也離開他，還叫兒子去爭劉家輝剩餘不多的財產，最終劉家輝只能住進養老院，所幸他的老東家念過去他的貢獻，提供他醫療協助，劉德華也在他住院期間前往頻頻探視，並表示會竭盡所能給予幫助，加上其他星友們的照顧問候，才讓劉家輝獲得一絲溫暖。

不過，去年疫情期間多家療養院的老人不幸染疫，一度禁止外人探訪，加上疫情後鮮人有見到劉家輝，因此近年劉家輝逝世消息頻傳，讓外界相當擔心；然而，日前導演李力持於微博分享劉家輝68歲生日近照，破除逝世傳聞，當中可見劉家輝雖然滿頭白髮，看起來相當消瘦，但他精神與心情看起來相當不錯。

李力持曝光劉家輝近況。(圖／李力持微博)

劉家輝曾為邵氏電影的御用武術明星。(圖/擷取自微博)

事實上，劉家輝18歲入行拍戲，但一開始沒演出什麼重要的角色，直到在1978年的《少林三十六房》電影中，演出高手和尚闖出受到關注，甚至讓他紅到國外去，劉家輝也從此成為邵氏電影的御用武術明星，由於經常飾演帥氣的武僧，因此光頭成了他的招牌標誌。