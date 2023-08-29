AI龍頭輝達（Nvidia）日前預估第三季營收年增170%至160億美元，再創歷史新高，激勵股價隨即大漲，但隔日跌幅甚至比前一天上漲幅度還多，知名半導體分析師陸行之撰文示警，最近客戶開始在對輝達下重複訂單，他認為短期內應該是台積電能增加多少產能，輝達就能賣多少AI繪圖處理器（GPU）。
陸行之表示，感覺客戶最近開始在重複下單輝達的AI準系統/系統 HGX/DGX，他透露，要是客戶訂貨拿不到50%，就訂2倍的量，客戶要是訂貨拿不到30%，就訂個3倍的量。
陸行之強調，難怪市場傳言輝達最近上修明年AI GPU出貨量成長3倍，因此，短期應該是台積電有增加多少產能，輝達就能賣多少AI GPU。
陸行之說明，現在AI GPU不到50%的滿足量，在未來變成100%的滿足量時，應該就表示客戶手上一堆庫存了，他建議市場關注輝達訂單出貨比（book-to-bill BB ratio） 的變化，或是逐月問些重點客戶能實際拿到多少AI GPU的變化。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。