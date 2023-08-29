AI龍頭輝達（Nvidia）日前預估第三季營收年增170%至160億美元，再創歷史新高，激勵股價隨即大漲，但隔日跌幅甚至比前一天上漲幅度還多，知名半導體分析師陸行之撰文示警，最近客戶開始在對輝達下重複訂單，他認為短期內應該是台積電能增加多少產能，輝達就能賣多少AI繪圖處理器（GPU）。

陸行之表示，感覺客戶最近開始在重複下單輝達的AI準系統/系統 HGX/DGX，他透露，要是客戶訂貨拿不到50%，就訂2倍的量，客戶要是訂貨拿不到30%，就訂個3倍的量。

陸行之強調，難怪市場傳言輝達最近上修明年AI GPU出貨量成長3倍，因此，短期應該是台積電有增加多少產能，輝達就能賣多少AI GPU。

陸行之說明，現在AI GPU不到50%的滿足量，在未來變成100%的滿足量時，應該就表示客戶手上一堆庫存了，他建議市場關注輝達訂單出貨比（book-to-bill BB ratio） 的變化，或是逐月問些重點客戶能實際拿到多少AI GPU的變化。