高雄楠梓警方埋伏逮捕詐欺車手，圖為詐騙簡訊。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

近來詐騙頻傳，高雄楠梓警方獲報有男子已經被假投資真詐財誆騙，損失150萬元，警方於是將計就計，在面交款項時埋伏逮捕許姓女車手。岡山梓官警方則是破投資虛擬貨幣騙局，阻止男子匯款180萬元。

楠梓方面，李姓女網友主動透過通訊軟體向李姓男子介紹投資，還聲稱保證獲利、穩賺不賠。李男上當，陸續3次面交給騙徒扮的專員150萬元。之後李男說已經沒錢可以投資，騙徒又謊稱要通報金管會及法院，要強制執行。李男發覺有異，於是警方報案。

警方研判詐騙集團尚未察覺，便告知李男與詐騙集團聯絡謊稱有意再加碼，相約於8月27日下午在李男住家再次交易。警方先喬裝成施工工人在住家附近埋伏守候，見車手出現時即上前控制逮捕，當場查獲35歲許姓女車手並查扣做案用手機、工作證及假印鑑等證物。警方訊後依詐欺、洗錢防制法將許女移送橋頭地檢署偵辦。

岡山警方則接獲梓官郵局人員通報，說有一名劉姓男子要解除郵局定存，郵局人員察覺異常後，通報警方到場協助。警方了解後研判這是「假交友真詐騙」手法，並提出其他類似詐騙案例向劉男解說；劉男起初還不相信，經過員警耗費1個多小時分析後，劉男這才恍然大悟自己遇到詐騙，差點損失180萬元。