民眾黨高市第8選區立委選舉，原本鎖定「美女刺客」楊宜庭參戰，不過楊今（29）日凌晨在IG證實不選了，她表示，經過許多政治考量，沒有意外的話本人不會參與2024立委選舉，也強調不是公眾人物，不會再繼續縱容「任何對我的抹黑或惡意中傷」。
7月初時，傳出民眾黨在該選區將由高雄商界聞人「PK褲子大王」楊政城的女兒楊宜庭出戰，日前市黨部也私下證實進度正報黨中央核定。國民黨方面則派「國民黨最美發言人」李明璇角逐，這場選戰被媒體形容是「顏值大戰」，雙姝將對上挑戰連任的綠委賴瑞隆。
楊宜庭擁有天使臉孔、魔鬼身材，在IG擁有7.5萬粉絲，堪稱小網紅。她昨晚在限動透露，這1個月以來常收到詢問訊息，但因為還沒確定，並沒有辦法對媒體或大家做出回應，並不是故意不讀不回，是黨部要求先不要做任何回應，這幾天會統一回覆之後就不再一個一個回覆，也不會接受任何媒體採訪謝謝大家。
楊宜庭提到，當初收到民眾黨的聯繫和拜訪是希望她能加入2024立委的選戰，經過多次拜訪和開會討論，「我本人答應了民眾黨，若在此選區要派我參戰2024立委選舉那我會去，但經過許多政治考量，沒有意外的話我本人『不會』參與2024的立委選舉，謝謝大家這陣子的關心和支持」。
楊宜庭也強調，本人「並未」同意其他任何黨部的職位，往後也不會參與任何公開活動，如果有任何政黨的疑問請聯繫民眾黨高雄黨部，「他們會給你們想要的答案，畢竟我並不懂政治立場」、「既然不是公眾人物我也不會再繼續縱容，任何對我的抹黑或惡意中傷，這些花錢買小號買網軍來搞我的人們，請你們去搞別人吧！」
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