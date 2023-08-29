根據全球數位使用概況報告分析，台灣人每天上網時間長達7小時以上，比全球平均上網時間多了1小時之多，明顯看出國人對於網路的依賴性及黏著度都越來越高；調查也指出，高達七成三的台灣民眾最常使用的網路應用服務為：觀看追劇影音內容、看直播或收聽音樂，其中視訊會議、遠距工作等線上辦公情境也在進入後疫情時代後大增，這些常見的上網應用都高度仰賴網路下載速度要又快又穩。

中嘉寬頻行銷事業處副總經理顧景琪表示，根據調查，8成以上消費者在選擇家用網路業者時，最重視的就是「網路速度符合預期」和「網路連線穩定」，這也是寬頻業者的核心競爭力，因此，中嘉持續投資在消費者最有感的地方，除了基礎網路建設不斷優化，讓整體上網速度及品質更加穩定，也推動更多戶戶光纖到府、並為企業客戶設計2G/500Mbps上網方案，瞄準業界最高規格來對比提供相同服務。

不僅如此，瞄準開學潮，中嘉觀察到年輕族群平時觀看內容完全往影音移動，也常透過玩線上遊戲結交朋友、抒發課業壓力，高速、穩定的網路成為日常標配，中嘉寬頻網路門市「升速方案」就是這群影音玩家的首選，凡線上自助申辦600M以下光纖上網資費方案，月付699元起、綁約24個月，即可享有網速提升100M的獨家回饋；若申辦1G飆網資費者，則可免費升級Wi-Fi 6，且再贈送Wi-Fi 6 Mesh 2台；同時，中嘉瞄準龐大租屋族的光纖上網服務需求及痛點，貼心提供網路門市獨家「一年短約方案」，將原本的約期砍半、用戶僅需綁約12個月，就可以用一樣的月租費、享受暢快飆網的寬頻服務體驗，解決租屋族約期短、無須長期綁約的問題。