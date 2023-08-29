AMD在Gamescom大會上發表新款狂熱玩家級顯示卡－AMD Radeon RX 7800 XT與Radeon RX 7700 XT。新款顯示卡經過最佳化，為現今與未來要求嚴苛的3A遊戲大作與電競遊戲提供令人驚豔的高效能與高更新率1440p遊戲體驗。AMD亦宣佈將推出新一代AMD FidelityFX Super Resolution 3，此廣受歡迎的升級技術將在其所支援的遊戲中提供巨幅效能提升。

AMD Radeon RX 7800 XT與Radeon RX 7700 XT顯示卡分別提供16GB與12GB的高速GDDR6 VRAM記憶體，以及比競爭產品高達50%的記憶體頻寬提升，帶來高解析度的遊戲體驗。新款顯示卡亦支援全新AMD HYPR-RX技術等各種先進功能，將效能與視覺逼真度提升到更高層次。

AMD Radeon RX 7800 XT顯示卡為1440p遊戲帶來極致效能，配備60個AMD RDNA 3統一運算單元，平均每元效能比競爭產品高出20%。AMD Radeon RX 7700 XT顯示卡為1440p遊戲帶來強悍效能，配備54個AMD RDNA 3運算單元，平均每元效能比競爭產品亦高出20%。兩款顯示卡皆為使用較舊顯示卡的玩家提供絕佳升級選項。

新產品的關鍵特色與功能包括：

一、AMD RDNA 3架構－配備全新設計的運算單元與統一的光線追蹤及AI加速器、第2代AMD Infinity Cache?技術以及第2代光線追蹤技術。

二、專屬AI加速－新款AI加速器對最新AI工作負載進行最佳化。全新AI指令與提高的AI吞吐量，帶來比AMD RDNA 2架構超過2倍的平均效能提升。

三、 串流品質與效能提升－經過改進的AMD編碼器在串流與錄製時提供更高的視覺品質。AMD AI與內容調適機器學習技術亦整合到AMD Media Framework中，能在使用者以低位元率與低解析度進行串流時呈現更加清晰的文字內容。

四、超高解析度編碼－編碼／解碼媒體引擎實現極致效能，藉由完整的AV1編碼／解碼支援、廣色域與高動態範圍增強功能釋放嶄新的多媒體體驗。