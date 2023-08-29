周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲4.02點或0.89%，為455.41點。追蹤華爾街大型股票的上漲，科技股上漲1.7%。

即使聯準會主席鮑爾在上周五有強調繼續升息的必要，但交易員已經普遍押注九月的暫停升息。

瑞銀的首席投資辦公室主管Kiran Ganesh說，暫停升息是最有可能的，但是進一步升息仍有可能，特別是如果經濟持續表現強勁的話。

一份報告顯示，歐洲央行政策官員Robert Holzmann認為，如果通膨沒有出現重大意外，歐洲央行有理由再次加息。法國財政部長Bruno Le Maire預計，在未來幾個月不會降息。

歐元區銀行股上漲1.6%。

業務在中國較多的汽車股和工業股分別上漲0.8%和1.3%。此前中國財政部在上周末宣布調降股市交易印花稅，以便激勵資本市場和投資人信心。

奢侈品股也上漲，LVMH集團、開雲(Kering)和愛馬仕皆漲逾1%。

在其它個股中，受到丹麥藥廠諾和諾德上漲1.2%的提振，醫療股上漲0.6%。

同時之間，在本周即將迎接歐美新的經濟數據前夕，歐元區債券殖利率微幅走高。

英國周一適逢假期，股市休市一天。