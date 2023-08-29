●市場消化了聯準會主席鮑爾上周五在傑克森霍爾央行年會發表偏向鷹派的談話，並觀望本周公布的關鍵通膨與就業數據，周一美元盤中由升轉跌、美國債息回落。美元指數尾盤跌0.12%，報104.03，盤中上漲0.13%，報104.211。美元兌日圓尾盤微升0.05%，報146.51日圓，盤中上漲0.2%，觸及146.75日圓，創下去年11月9日來新高。美國10年期公債殖利率一度跌逾4個基點，報4.1921%。對利率更為敏感的2年期債息跌3.21個基點，報5.0458%。

●高盛表示，由於美國經濟優於預期，以及如果日本央行仍然堅守寬鬆政策，那麼日圓可能在未來半年內跌至155兌一美元，創下逾33年以來新低。不過，高盛仍然預期日圓可能在明年轉強，到明年底可望重返135兌一美元價位。

●受美元微跌提振，周一紐約現貨金收漲0.25%，報每盎司1919.6美元，盤中一度漲0.63%，報每盎司1926.8美元，接近3周高點。

●周一紐約期油收漲27美分或0.34%，報每桶80.1美元。倫敦布蘭特期油收跌6美分或0.07%，報每桶84.42美元。投資人縮手觀望美國本周公布的通膨與就業報告。颶風Idalia直撲美國墨西哥灣而來，可能影響該區的產油設施，為紐約期油帶來提振。