一名60多歲男子某天左側腰部突然劇痛，原以為是腎結石導致，醫師檢查後發現，其疼痛感並非腎結石的逐漸加劇、一陣陣的痛感，而是一直持續的痛，躺著不動會好一些，原來男子是因嚴重的骨質疏鬆，導致壓迫性骨折，若放任不管，嚴重會導致癱瘓。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在其臉書表示，上述男子就診時表示，2天前左側腰部突然大痛，懷疑想是腎臟結石造成，但洪暐傑認為此腰痛不像是腎結石，而是其他類的下背痛。他表示，下背痛是生活中十分常見的症狀，世界衛生組織估計，全球人口有10%(6億2千萬人)均有下背痛，但雖然都是下背痛，原因有很多種，找出原因對症下藥就十分重要。

他說明，腎結石造成的痛是下背痛或腰痛單側或雙側的劇痛，悶悶的鈍痛或一陣陣絞痛。但男子則是一直持續的痛，並非一陣一陣，痛到晚上無法躺平好好睡覺，躺著不動會好些，只要一動就會更痛。症狀評估後，肌肉骨骼的機率比較大，於是安排了脊椎的X光檢查，結果發現，男子的腰椎第一節塌掉了，是壓迫性骨折。

洪暐傑表示，人體的脊椎若有一節坍塌，會造成連鎖反應，可能造成脊椎整個塌陷，不只神經痛，甚至可能導致癱瘓、必須臥床，有些人以為下背痛是老化現象，僅服用止痛藥、未積極處理，相當危險。

他表示，後來為男子安排骨密度檢查，男子的骨質密度是-4.2，遠低於骨質密度標準是≥-1，已是嚴重骨鬆，他提醒，骨鬆患者一定要規則治療，否則很容易發生骨折，逐漸出現神經受損症狀，嚴重還會造成半身不遂、癱瘓，不可不慎。「因此，民眾無論在任何年紀，都要維持足夠的骨質密度。」