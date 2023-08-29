近來很夯的ETF配息列車，你搭上了嗎？向來深受存股族喜愛的金融股，受到去(2022)年防疫保單、美國快速升息等利空影響，今年股利發放大多不如預期，甚至被「腰斬」，於是許多存股族紛紛探尋新的出路，而兼顧配息及股價的台股高股息ETF，便成為配息族的新寵之一，業界甚至推出能夠打造每月現金流的ETF，若能火速完成填息，更是讓配息族非常有感。

00929填息效能強 一檔兼顧配息及資本利得

但究竟哪一檔ETF適合存股族及配息族，放眼國內的台股ETF，超過一半都是高股息ETF，其中甫於6/9掛牌上市的復華台灣科技優息(00929)就讓許多配息族刮目相看！它是國內首檔月配息ETF，不僅首次就配出7.95%的年化配息率，7月19日除息當天更是一開盤就秒填息，雖然後續遭遇賣壓而震盪，但也只花了9天就順利填息，讓配息族無論在配息還是資本利得都獲得了滿足。

而第二次除息日則是從盤中開始填息，收盤的時候完美收復配息金額，再創高股息ETF新紀錄。00929填息表現優異，連續兩個月帶領投資人充分感受到「配息時間短+除息缺少小=容易填息」的威力，除息之後可以輕鬆填息才是真正的獲利。

00929 月配高息最吸金，8月規模增加206億

資料來源：cmoney 2023/8/25

高殖利率不是喊假的！ 00929僅花2個月驗證

近期不少理財達人，都紛紛提出00929的最大優勢在於「月月配」，而且根據其官網的公開訊息，00929從6/9掛牌上市以來兩次月配息的年化報酬率，都能達到8%左右的水準。

「領到股息，立刻投入參加下次的除權息！」「很準時入帳，不用怕遇到奧客。」00929的填息能力受到市場注目，更有網友在臉書社團直言，以往必須買進多檔「季配息」ETF，才能組合成每個月都有配息金額入袋的投資組合，如今00929的月配息機制，只要擁有一檔就讓配息族享受有如包租公體驗，也難怪不少網友紛紛喊著再加碼，要讓複利持續發揮滾雪球的作用。

官股狂掃19.9萬張 00929連續五周冠軍霸榜

事實上，00929上市以來的好表現有目共睹，掛牌至今規模已突破400億元，並晉身為高股息ETF三哥，更連續5個禮拜名列八大官股行庫買超ETF的第一名。根據CMoney截至8/25統計，官股行庫淨買超(00929)近20萬張，遠遠超過第二名(00900)富邦特選高股息30的8.7萬張，主因00929擁有100%優質科技股但較大盤相對抗跌，加上月月配息等優勢。

此外，00929才剛在8/14發放第一次配息，8/17便迎來第二次除息，根據復華投信官網公告，第二次月配息為每單位配發0.11元，年化配息率為8.05％，配息金額與第一次相同，年化配息率則維持在8%左右的水準。

本周五(9/1)即將迎來第三次除息公告，如每單位配發金額也保持到0.11元，將滿足投資人的期待，受益人數與規模勢必再創新高，此時用台股月配息ETF存錢為退休做準備真的不是夢，因為它的複利效果非常的恐怖，配息金額的穩定度也很值得期待。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。